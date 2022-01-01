Intel Core i9 10850K против i5 12600KF
Что лучше: Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i5 12600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1884 и 1356 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1302
Core i5 12600KF +46%
1895
Cinebench R23 (многоядерный)
15485
Core i5 12600KF +14%
17690
Passmark CPU (одноядерный)
3075
Core i5 12600KF +30%
3991
Passmark CPU (многоядерный)
23053
Core i5 12600KF +17%
26928
Geekbench 5 (одноядерный)
1353
Core i5 12600KF +39%
1874
Geekbench 5 (многоядерный)
10923
Core i5 12600KF +7%
11709
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 июля 2020
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10850K
|i5-12600KF
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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