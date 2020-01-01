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Intel Core i9 10850K против i5 9600K

Intel Core i9 10850K
Intel Core i9 10850K
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 24% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10850K +142%
6291
Core i5 9600K
2604
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K +10%
3017
Core i5 9600K
2743
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +106%
22164
Core i5 9600K
10780
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +17%
1318
Core i5 9600K
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +84%
10068
Core i5 9600K
5483

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 июля 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза - 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i9-10850K i5-9600K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 6
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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