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Intel Core i9 10850K против i7 13700K

Intel Core i9 10850K
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i9 10850K
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 10850K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1306 баллов
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K
15670
Core i7 13700K +96%
30651
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K
22940
Core i7 13700K +106%
47274
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K
10719
Core i7 13700K +98%
21242
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 июля 2020 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-10850K i7-13700K
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 16
Количество потоков 20 24
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10850K
0.38 терафлопс
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт Intel Core i7 13700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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