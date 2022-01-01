Intel Core i9 10850K против i7 13700K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1306 баллов
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1326
Core i7 13700K +58%
2099
Cinebench R23 (многоядерный)
15670
Core i7 13700K +96%
30651
Passmark CPU (одноядерный)
3101
Core i7 13700K +43%
4447
Passmark CPU (многоядерный)
22940
Core i7 13700K +106%
47274
Geekbench 5 (одноядерный)
1319
Core i7 13700K +61%
2130
Geekbench 5 (многоядерный)
10719
Core i7 13700K +98%
21242
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 июля 2020
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-10850K
|i7-13700K
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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