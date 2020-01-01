Intel Core i9 10850K против i7 9700
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i7 9700 с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
86
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- На 48% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10850K +16%
535
463
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10850K +75%
6312
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K +9%
3030
2782
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +64%
22195
13530
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +11%
1332
1195
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +49%
9964
6689
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 июля 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-10850K
|i7-9700
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт Intel Core i7 9700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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