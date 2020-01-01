Intel Core i9 10850K против i7 9800X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i7 9800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 24% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10850K +19%
535
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10850K +47%
6312
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K +16%
3030
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +21%
22195
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +17%
1332
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +24%
9964
8018
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 июля 2020
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|599 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-10850K
|i7-9800X
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|44
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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