Главная > Сравнения CPU > Core i9 10885H vs Ryzen 5 5500U

Intel Core i9 10885H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i9 10885H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i9 10885H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 44% ниже чем у Core i9 10885H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10885H +15%
2923
Ryzen 5 5500U
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10885H +17%
16343
Ryzen 5 5500U
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10885H +32%
7339
Ryzen 5 5500U
5570

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i9-10885H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10885H или Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i9 10885H или AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i9 10885H или Intel Core i7 10875H
4. Intel Core i9 10885H или Intel Core i9 9980HK
5. Intel Core i9 10885H или Intel Core i9 9880H
6. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 3500U
7. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 4600H
8. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i5 1135G7
9. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 3550H
10. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 3 4300U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i9 10885H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях