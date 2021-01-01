Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.