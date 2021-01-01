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Intel Core i9 10885H против AMD Ryzen 7 PRO 5850U

Intel Core i9 10885H
VS
AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Intel Core i9 10885H
AMD Ryzen 7 PRO 5850U

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5850U and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 PRO 5850U
  • На 67% ниже чем у Core i9 10885H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1414 и 1221 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и AMD Ryzen 7 PRO 5850U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 16 марта 2021
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i9-10885H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 19x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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