Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.