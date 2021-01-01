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Intel Core i9 10885H против AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Core i9 10885H
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Intel Core i9 10885H
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 22% ниже чем у Core i9 10885H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1520 и 1221 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i9-10885H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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