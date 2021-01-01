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Intel Core i9 10885H против i5 1135G7

Intel Core i9 10885H
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i9 10885H
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i9 10885H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10885H +61%
16011
Core i5 1135G7
9934
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake UP3
Номер модели i9-10885H i5-1135G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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