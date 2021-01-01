Главная > Сравнения CPU > Core i9 10885H vs Core i5 11400H

Intel Core i9 10885H против i5 11400H

Intel Core i9 10885H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i9 10885H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10885H +4%
15965
Core i5 11400H
15330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза 556 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake H45
Номер модели i9-10885H i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 22-27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10885H
0.38 терафлопс
Core i5 11400H +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10885H или Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i9 10885H или AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i9 10885H или Intel Core i7 10875H
4. Intel Core i9 10885H или Intel Core i9 9980HK
5. Intel Core i9 10885H или Intel Core i9 9880H
6. Intel Core i5 11400H или Intel Core i7 10750H
7. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 5 5600H
9. Intel Core i5 11400H или Intel Core i7 11370H
10. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 9 5900HS

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400H или i9 10885H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры