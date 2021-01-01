Intel Core i9 10885H против i7 10870H
Что лучше: Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1282 и 1094 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
464
Core i7 10870H +3%
480
Cinebench R20 (многоядерный)
2807
Core i7 10870H +31%
3689
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10885H +5%
2925
2775
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10885H +3%
16167
15727
Geekbench 5 (одноядерный)
1107
Core i7 10870H +18%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
7422
Core i7 10870H +6%
7888
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|10 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10885H
|i7-10870H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10885H
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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