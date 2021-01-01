Что лучше: Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.