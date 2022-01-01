Intel Core i9 10885H против i7 12800H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или i7 12800H с 14-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1246 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1288
Cinebench R23 (многоядерный)
9359
Passmark CPU (одноядерный)
2840
Passmark CPU (многоядерный)
15914
Geekbench 5 (одноядерный)
1242
Core i7 12800H +44%
1784
Geekbench 5 (многоядерный)
6877
Core i7 12800H +84%
12663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-10885H
|i7-12800H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10885H
|Сайт Intel Core i7 12800H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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