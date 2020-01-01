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Intel Core i9 10885H против i7 9750H

Intel Core i9 10885H
Intel Core i9 10885H
VS
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10885H на 2.4 ГГц или i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9750H and 10885H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10885H +16%
2918
Core i7 9750H
2514
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10885H +43%
16147
Core i7 9750H
11255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10885H +17%
1280
Core i7 9750H
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10885H +38%
7214
Core i7 9750H
5211

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10885H и i7 9750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 апреля 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Coffee Lake
Номер модели i9-10885H i7-9750H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10885H Сайт Intel Core i7 9750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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