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Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +157%
5910
Ryzen 3 3300X
2302
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +15%
3086
Ryzen 3 3300X
2691
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +64%
20865
Ryzen 3 3300X
12694
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +81%
9675
Ryzen 3 3300X
5354

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i9-10900 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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