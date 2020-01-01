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Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 33% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1271 и 979 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +117%
5884
Ryzen 5 2600
2707
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +36%
3075
Ryzen 5 2600
2260
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +61%
21288
Ryzen 5 2600
13199
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +31%
1260
Ryzen 5 2600
963
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +74%
9737
Ryzen 5 2600
5598

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 439 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i9-10900 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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