Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900 +28%
521
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +50%
5864
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +28%
3066
2402
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +21%
21091
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +26%
1327
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +51%
10290
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i9-10900
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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