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Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i9 10900
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i9 10900
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1313 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1364
Ryzen 7 5700G +13%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900
13228
Ryzen 7 5700G +8%
14241
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1307
Ryzen 7 5700G +19%
1561
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +10%
9740
Ryzen 7 5700G
8863

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 439 долларов 359 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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