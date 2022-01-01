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Intel Core i9 10900 против Apple M1

Intel Core i9 10900
VS
Apple M1
Intel Core i9 10900
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i9 10900 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1312 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1367
Apple M1 +12%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900 +72%
13427
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900
3091
Apple M1 +23%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +39%
20544
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1323
Apple M1 +32%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900
9858
Apple M1 +1%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-10900 -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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