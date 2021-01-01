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Intel Core i9 10900 против Apple M1 Pro

Intel Core i9 10900
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 10900
Apple M1 Pro

Что лучше: десктопный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.38 терафлопс
  • На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i9 10900 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1312 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1392
M1 Pro +11%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900 +11%
13645
M1 Pro
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900
3134
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900
20918
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1336
M1 Pro +32%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900
9927
M1 Pro +29%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i9-10900 -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 10
Частота 2.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
M1 Pro +1268%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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