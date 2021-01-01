Intel Core i9 10900 против i5 12600K
Что лучше: Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
- Разблокированный множитель
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1312 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Core i5 12600K +37%
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
13645
Core i5 12600K +29%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
3134
Core i5 12600K +31%
4108
Passmark CPU (многоядерный)
20918
Core i5 12600K +16%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
1336
Core i5 12600K +46%
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
9927
Core i5 12600K +36%
13514
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10900
|i5-12600K
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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