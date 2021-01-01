Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900 vs Core i5 12600K

Intel Core i9 10900 против i5 12600K

Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 10900
Intel Core i5 12600K

Что лучше: Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1312 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1392
Core i5 12600K +37%
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900
13645
Core i5 12600K +29%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900
3134
Core i5 12600K +31%
4108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900
20918
Core i5 12600K +16%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1336
Core i5 12600K +46%
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900
9927
Core i5 12600K +36%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900 i5-12600K
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
Core i5 12600K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10700K против Core i9 10900
2. Ryzen 7 5800X против Core i9 10900
3. Core i9 9900K против Core i9 10900
4. Core i9 11900K против Core i9 10900
5. Core i9 10900F против Core i9 10900
6. Core i7 10700K против Core i5 12600K
7. Ryzen 5 5600X против Core i5 12600K
8. Core i5 11600K против Core i5 12600K
9. Core i7 11700K против Core i5 12600K
10. Core i9 12900K против Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600K или i9 10900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры