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Intel Core i9 10900 против i5 9400F

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.1 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +150%
5864
Core i5 9400F
2346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +25%
3066
Core i5 9400F
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +123%
21091
Core i5 9400F
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +24%
1327
Core i5 9400F
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +138%
10290
Core i5 9400F
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 7 января 2019
Цена в момент релиза 439 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i9-10900 i5-9400F
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 6
Частота 2.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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