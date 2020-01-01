Intel Core i9 10900 против i7 10700F
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 10700F с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900 +5%
521
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +21%
5864
4833
Passmark CPU (одноядерный)
3066
Passmark CPU (многоядерный)
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +4%
1327
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +26%
10290
8139
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|298 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900
|i7-10700F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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