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Intel Core i9 10900 против i7 10700T

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 10700T

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 10700T с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700T and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • На 46% ниже чем у Core i9 10900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +52%
5864
Core i7 10700T
3855
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +18%
3066
Core i7 10700T
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +60%
21091
Core i7 10700T
13182
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +13%
1327
Core i7 10700T
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +66%
10290
Core i7 10700T
6191

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i7 10700T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 439 долларов 325 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900 i7-10700T
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i7 10700T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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