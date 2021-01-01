Intel Core i9 10900 против i7 11700F
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 11700F с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1313 баллов
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1364
Core i7 11700F +13%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900 +20%
13228
11012
Passmark CPU (одноядерный)
3064
Core i7 11700F +10%
3363
Passmark CPU (многоядерный)
20631
Core i7 11700F +4%
21381
Geekbench 5 (одноядерный)
1307
Core i7 11700F +26%
1651
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +8%
9740
9031
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-10900
|i7-11700F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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