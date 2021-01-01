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Intel Core i9 10900 против i7 11700F

Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i7 11700F
Intel Core i9 10900
Intel Core i7 11700F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 11700F с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700F and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1313 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1364
Core i7 11700F +13%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900 +20%
13228
Core i7 11700F
11012
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900
3064
Core i7 11700F +10%
3363
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900
20631
Core i7 11700F +4%
21381
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1307
Core i7 11700F +26%
1651
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i7 11700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 16 марта 2021
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900 i7-11700F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
Core i7 11700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i7 11700F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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