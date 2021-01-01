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Intel Core i9 10900 против i7 12700K

Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i9 10900
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1905 и 1312 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900
1392
Core i7 12700K +41%
1968
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900
13645
Core i7 12700K +69%
23042
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1336
Core i7 12700K +43%
1916
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900
9927
Core i7 12700K +51%
15016

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900 i7-12700K
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 20
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900
0.38 терафлопс
Core i7 12700K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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