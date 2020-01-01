Intel Core i9 10900 против i7 6900K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 6900K с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- На 41% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.7 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5864
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +31%
3066
2339
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +57%
21091
13397
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +34%
1327
992
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +36%
10290
7543
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|1089 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i9-10900
|i7-6900K
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт Intel Core i7 6900K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|40
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