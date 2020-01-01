Intel Core i9 10900 против i7 8700K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900 +1%
521
517
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +76%
5864
3340
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +11%
3066
2764
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +52%
21091
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +12%
1327
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +52%
10290
6788
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-10900
|i7-8700K
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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