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Intel Core i9 10900 против i7 9800X

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или i7 9800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9800X and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900 +36%
5864
Core i7 9800X
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900 +17%
3066
Core i7 9800X
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900 +15%
21091
Core i7 9800X
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900 +16%
1327
Core i7 9800X
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +28%
10290
Core i7 9800X
8018

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i7 9800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза 439 долларов 599 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Skylake
Номер модели i9-10900 i7-9800X
Сокет BGA-1200 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 17МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i7 9800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 44
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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