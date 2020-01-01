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Intel Core i9 10900 против i9 10850K

Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900
VS
Intel Core i9 10850K
Intel Core i9 10850K

Что лучше: Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i9 10850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850K and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • На 48% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900
21091
Core i9 10850K +5%
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900 +3%
10290
Core i9 10850K
9964

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и i9 10850K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 27 июля 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900 i9-10850K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 20
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт Intel Core i9 10850K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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