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Intel Core i9 10900F против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i9 10900F
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i9 10900F
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 76 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1333 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900F
10875
Ryzen 7 5800X3D +37%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900F
20957
Ryzen 7 5800X3D +10%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F
10231
Ryzen 7 5800X3D +11%
11320
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Vermeer
Номер модели i9-10900F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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