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Intel Core i9 10900F против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более чем на 23 °C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F
5976
Ryzen 9 5950X +74%
10414
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900F
1314
Ryzen 9 5950X +21%
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F
10044
Ryzen 9 5950X +38%
13844

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 422 долларов 799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 16
Количество потоков 20 32
Частота 2.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 72°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 40 20

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