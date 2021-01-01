Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900F vs M1 Max

Intel Core i9 10900F против Apple M1 Max

Intel Core i9 10900F
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 10900F
Apple M1 Max

Что лучше: десктопный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 363.8 ГБ/c (794%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i9 10900F пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1334 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900F
1377
M1 Max +13%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900F
10903
M1 Max +16%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900F
3095
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900F
21340
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900F
1341
M1 Max +35%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F
10031
M1 Max +28%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i9-10900F -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 10
Частота 2.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900F
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K против i9 10900F
2. AMD Ryzen 5 5600X против Intel Core i9 10900F
3. Intel Core i9 9900K против i9 10900F
4. Intel Core i7 10700F против i9 10900F
5. Intel Core i9 11900F против i9 10900F
6. Intel Core i7 1165G7 против Apple M1 Max
7. AMD Ryzen 9 5900HX против Apple M1 Max
8. Intel Core i9 11980HK против Apple M1 Max
9. Intel Core i9 9980HK против Apple M1 Max
10. Intel Core i9 11900K против Apple M1 Max

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 10900F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры