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Intel Core i9 10900F против i5 10500

Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +76%
6008
Core i5 10500
3405
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900F +14%
3178
Core i5 10500
2782
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900F +58%
21498
Core i5 10500
13616
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900F +16%
1311
Core i5 10500
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F +68%
10137
Core i5 10500
6027

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 422 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900F i5-10500
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.8 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 31x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 72°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16

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Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K или i9 10900F
2. Intel Core i9 10850K или i9 10900F
3. AMD Ryzen 9 3900XT или Intel Core i9 10900F
4. Intel Core i9 10900KF или i9 10900F
5. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 10500
6. Intel Core i5 10600K или i5 10500
7. AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 10500
8. Intel Core i7 10700 или i5 10500
9. Intel Core i5 10500T или i5 10500

Комментарии

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