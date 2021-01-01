Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900F vs Core i5 11600K

Intel Core i9 10900F против i5 11600K

Intel Core i9 10900F
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i9 10900F
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1338 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900F
10835
Core i5 11600K +4%
11320
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900F +3%
20911
Core i5 11600K
20318
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F +26%
10286
Core i5 11600K
8175

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 30 марта 2021
Цена в момент релиза 422 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900F i5-11600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.8 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900F
н/д
Core i5 11600K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900F vs i9 10900K
2. Intel Core i9 10900F vs i9 10850K
3. Intel Core i9 10900F vs AMD Ryzen 7 5800X
4. Intel Core i9 10900F vs i9 10900
5. Intel Core i9 10900F vs i9 10900KF
6. Intel Core i5 11600K vs AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 11600K vs i7 10700K
8. Intel Core i5 11600K vs AMD Ryzen 5 5600X
9. Intel Core i5 11600K vs i9 9900K
10. Intel Core i5 11600K vs i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11600K или i9 10900F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях