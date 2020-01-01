Intel Core i9 10900F против i7 10700KF
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или i7 10700KF с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
- На 48% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
- Разблокированный множитель
- Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900F +2%
521
511
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +12%
5864
5229
Geekbench 5 (одноядерный)
1283
Core i7 10700KF +2%
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F +13%
9984
8864
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|349 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900F
|i7-10700KF
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|72°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900F
|Сайт Intel Core i7 10700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|16
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