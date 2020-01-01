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Intel Core i9 10900F против i7 10750H

Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 31% ниже чем у Core i9 10900F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +118%
5864
Core i7 10750H
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 422 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900F i7-10750H
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 72°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16

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Комментарии

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