Intel Core i9 10900F против i7 10750H
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- На 31% ниже чем у Core i9 10900F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900F +9%
521
479
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +118%
5864
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2732
Passmark CPU (многоядерный)
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900F +6%
1283
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F +86%
9984
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900F
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|72°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900F
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|16
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