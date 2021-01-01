Intel Core i9 10900F против i7 11700KF
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
- На 48% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1343 балла
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
536
Core i7 11700KF +15%
617
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +4%
5956
5750
Passmark CPU (одноядерный)
3088
Core i7 11700KF +10%
3406
Passmark CPU (многоядерный)
21277
Core i7 11700KF +12%
23840
Geekbench 5 (одноядерный)
1361
Core i7 11700KF +34%
1828
Geekbench 5 (многоядерный)
10092
Core i7 11700KF +8%
10878
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|374 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-10900F
|i7-11700KF
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900F
|Сайт Intel Core i7 11700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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