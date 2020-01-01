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Intel Core i9 10900F против i7 9700K

Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900F на 2.8 ГГц или i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 10900F
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900F +63%
5864
Core i7 9700K
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900F +36%
9984
Core i7 9700K
7355

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900F и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза 422 долларов 385 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i9-10900F i7-9700K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 72°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 40 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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