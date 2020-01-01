Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 7 4800HS
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- На 72% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900K +13%
542
480
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +55%
6380
4119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +22%
3163
2596
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +26%
23797
18868
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +16%
1373
1188
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +46%
11016
7521
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|16 марта 2020
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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