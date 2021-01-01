Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 7 5800
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
63
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
84
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1650 и 1357 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
552
Cinebench R20 (многоядерный)
6494
Passmark CPU (одноядерный)
3182
Ryzen 7 5800 +9%
3480
Passmark CPU (многоядерный)
24050
Ryzen 7 5800 +12%
26821
Geekbench 5 (одноядерный)
1382
Ryzen 7 5800 +21%
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +12%
10891
9751
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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