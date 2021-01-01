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Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 7 5800

Intel Core i9 10900K
VS
AMD Ryzen 7 5800
Intel Core i9 10900K
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1650 и 1357 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K
24050
Ryzen 7 5800 +12%
26821
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K
1382
Ryzen 7 5800 +21%
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +12%
10891
Ryzen 7 5800
9751

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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