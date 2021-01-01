Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
531
Ryzen 7 5800H +6%
563
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +31%
6233
4744
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +3%
3212
3126
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +8%
24024
22191
Geekbench 5 (одноядерный)
1454
Ryzen 7 5800H +2%
1488
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +41%
11398
8058
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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