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Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 7 Pro 4750GE

Intel Core i9 10900K
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
Intel Core i9 10900K
AMD Ryzen 7 Pro 4750GE

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 4750GE с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750GE and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1428 и 1198 баллов
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
  • На 72% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen 7 Pro 4750GE

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i9-10900K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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