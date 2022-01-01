Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- На 26% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1426
Ryzen 9 7950X +48%
2109
Cinebench R23 (многоядерный)
15496
Ryzen 9 7950X +143%
37714
Passmark CPU (одноядерный)
3169
Passmark CPU (многоядерный)
23911
Geekbench 5 (одноядерный)
1343
Geekbench 5 (многоядерный)
10881
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|29 августа 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Raphael
|Номер модели
|i9-10900K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|3.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|45x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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