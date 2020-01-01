Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen Threadripper 2920X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
- На 31% ниже чем у Ryzen Threadripper 2920X пиковое энергопотребление – 125 vs 180 Ватт
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2920X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 41.82 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900K +23%
542
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +10%
6380
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +28%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
23797
25520
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +27%
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +8%
11016
10171
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 октября 2018
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|649 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i9-10900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTR4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|87.62 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2920X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1