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Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen Threadripper 3960X

Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 10900K
VS
AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen Threadripper 3960X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3960X and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 108 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • На 49.57 ГБ/c (108%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen Threadripper 3960X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 488 долларов 1399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i9-10900K 3960X
Сокет BGA-1200 sTRX4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 24
Количество потоков 20 48
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 23.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 64

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