Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900K vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Intel Core i9 10900K
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Intel Core i9 10900K
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX с 32-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3975WX and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 108 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 22 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 14 июля 2020
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i9-10900K -
Сокет BGA-1200 sWRX8
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 32
Количество потоков 20 64
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 128

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 10700K vs Core i9 10900K
2. Core i7 10875H vs Core i9 10900K
3. Core i9 9900K vs Core i9 10900K
4. Core i9 10900X vs Core i9 10900K
5. Core i7 10700 vs Core i9 10900K
6. Ryzen 9 5950X vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX
7. Ryzen 7 3750H vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX
8. Ryzen Threadripper 3970X vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX
9. Ryzen Threadripper Pro 3995WX vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX или Intel Core i9 10900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях