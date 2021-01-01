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Intel Core i9 10900K против Apple M1

Intel Core i9 10900K
VS
Apple M1
Intel Core i9 10900K
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1428 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900K +29%
531
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +192%
6233
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K
3212
Apple M1 +17%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +57%
24024
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K
1454
Apple M1 +21%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +49%
11398
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-10900K -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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