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Intel Core i9 10900K против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 10900K
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 10900K
Apple M1 Ultra

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 773.4 ГБ/c (1689%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 52% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1355 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900K
1421
M1 Ultra +10%
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900K
15515
M1 Ultra +40%
21700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K
23886
M1 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K
1357
M1 Ultra +32%
1789
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K
10876
M1 Ultra +120%
23904
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 8 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i9-10900K -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 10 20
Количество потоков 20 20
Частота 3.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 8192
TMUs 24 512
ROPs 3 256
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900K
0.38 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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